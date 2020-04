De modo inusitado família e amigos de Artur Ramalho de Oliveira fizeram uma comemoração à vida

publicado em 08/04/2020

O grupo fez uma “festa” em frente a sua casa, cada um dentro do seu carro, para garantir o ‘parabéns a você’ ao aniversariante (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brFazer aniversário em tempos de pandemia é realmente algo que nunca ninguém imaginou que poderia acontecer. Sem a oportunidade de dar um abraço no ente ou amigo querido, de realizar uma festa tradicional com muita alegria, conversa e comemorações, uma família votuporanguense encontrou uma forma diferente de celebrar à vida.A família e os amigos de Artur Ramalho de Oliveira tiveram uma ideia inovadora para que a comemoração de seus 28 anos não passasse em branco, no dia 4 de abril. O grupo fez uma “festa” em frente a sua casa, cada um dentro do seu carro, para garantir o “parabéns a você” ao aniversariante e a segurança de todos os envolvidos.Para Artur, a celebração a vida, neste momento difícil para o planeta, é uma atitude de resistência. “Tudo isso foi uma forma bacana para não sentir falta de celebrar junto da família e também reduzir um pouco da tensão do momento”, disse ele.Ele ainda relata que foi uma grande surpresa boa, pois sua família é muito unida e todos os aniversários são comemorados com muitas festas e abraços.