Novo decreto em relação ao combate ao coronavírus no município foi publicado nesta quarta-feira (22)

publicado em 22/04/2020

Feiras livres liberadas aos domingos (Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brEm novo decreto publicado nesta quarta-feira (22), o prefeito de Votuporanga, João Eduardo Dado Leite de Carvalho, liberou o funcionamento das feiras livres aos domingos, no entanto feirantes e clientes deverão usar máscaras.De acordo com a nova determinação, estão liberadas “as feiras livres, em locais e dias pré-determinados, desde que os feirantes se utilizem durante o atendimento de máscaras e luvas de procedimento”. “As máscaras a partir de agora passam a ser obrigatórias”, disse o chefe do Poder Público.Por meio do Decreto nº. 12 151, de 16 de março de 2020, a Prefeitura de Votuporanga, via Secretaria Municipal da Fazenda, suspendeu, temporariamente, as feiras livres realizadas de terça-feira a domingo em Votuporanga. Posteriormente, foi liberada a realização com exceção de domingo, e agora a Administração Municipal também a liberou a realização no primeiro dia da semana.