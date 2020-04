Estudo da Unesp leva em consideração não apenas o número de casos confirmados de Covid-19, mas também os suspeitos, o número de internações por síndrome respiratória grave e a importância regional das cidades

publicado em 08/04/2020

Votuporanga está entre as 13 cidades com maior risco de propagação do coronavírus

Um estudo da Unesp colocou Votuporanga entre as 13 cidades paulistas com maior risco para a propagação do novo coronavírus pelo interior do estado. Além da capital paulista, os municípios considerados de maior risco para a propagação são Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Marília, Piracicaba, Santos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Votuporanga.

O levantamento, segundo a universidade, leva em conta não apenas o número de casos confirmados de Covid-19, mas também os suspeitos, o número de internações por síndrome respiratória grave e a importância regional das cidades.

“A análise de tendência precisa considerar os dados objetivos, que são os casos confirmados e a influência regional. Mas também informações que nos dão outras pistas já que sabemos existir uma demora na confirmação. Existe uma difusão hierárquica do vírus, indo de cidades maiores para menores. Não adianta olhar só para o tamanho da população, mas também a influência econômica e social das cidades na região em que estão”, explicou o professor Raul Guimarães, coordenador do laboratório de Geografia da Saúde na Unesp, ao jornal Folha de São Paulo.

Por isso, segundo o estudo, há a necessidade de isolamento em todo o estado, já que a mobilidade estre os municípios é intensa. A análise foi uma das que embasaram a decisão de João Doria, anunciada ontem, de estender por mais 15 dias a quarentena em todos os 645 municípios do estado.

Os pesquisadores ainda afirmam que o estudo reforça a importância do isolamento em todo estado, com regras mais rígidas para as 13 cidades destacadas, mas sem afrouxar a quarentena nas demais.