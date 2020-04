O local é bem simples e contém variedades de alimentos

publicado em 09/04/2020

O 'espaço solidário está localizado na rua Javari esquina com a rua Amazonas. (Foto: A Cidade)

O empresário Thiago Jajah junto com sua esposa Beatriz Saraiva, tiveram a ideia de ajudar as pessoas que mais precisam. Em frente ao seu lava-rápido, localizado na rua Javari esquina com a rua Amazonas, em Votuporanga, eles montaram um ‘espaço solidário’.

Eles começaram a observar, que haviam muitas pessoas que estavam necessitando de alimentos e por isso, decidiram montar um pequeno espaço próximo a rua com doações. O local é bem simples e contém variedades de alimentos.