Com a nova publicação, supermercados e congêneres voltarão a atender das 6h às 22h; decreto também beneficia empresas de telecomunicação e internet

publicado em 29/04/2020

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO prefeito de Votuporanga, João Dado (PSD), editou um novo decreto regulamentando as atividades comerciais da cidade durante a quarentena do coronavírus. As determinações foram publicadas no Diário Oficial do município desta quarta-feira (29).O ato beneficia apenas supermercados e congêneres (Mercearias, Quitandas, Açougues, Peixarias, Hortifrutigranjeiros, Padarias, Pizzarias e assemelhados), que tiveram horário estendido e acrescenta empresas de telecomunicação e internet; produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas, na lista de atividades essenciais.De acordo com as novas determinações, os supermercados e assemelhados, que tiveram o horário de expediente reduzido no primeiro decreto editado por Dado, poderão voltar ao seu funcionamento normal, das 6h as 22h.Já as demais atividades contempladas na publicação deverão, na realização dos atendimentos presenciais, disponibilizar aos colaboradores e clientes, máscaras faciais, luvas e álcool gel 70%.Já no setor público o decreto ampliou o horário de atendimento nas repartições municipais. O primeiro decreto reduziu o expediente para das 10h às 13h. Já a nova publicação estabelece o horário de atendimento ao público nas repartições públicas municipais, de segunda a sexta feira, das 9h às 15h.