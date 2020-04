Atendimento nos Consultórios Municipais, só se for urgência ou suspeita de coronavírus; consultas foram canceladas na cidade

publicado em 30/04/2020

Sem atendimento ao público, Consultórios Municipais de Votuporanga ficam vazios durante a maior parte do dia (Foto: A Cidade)

Uma decisão controversa da Prefeitura de Votuporanga está revoltando as pessoas que dependem dos Consultórios Municipais. Como medida de “proteção à saúde”, a administração determinou a suspensão das consultas nas unidades de saúde do município. Atendimento na rede pública municipal, só se for urgência ou suspeita de coronavírus. A informação foi dada por moradores inconformados com o cancelamento de consultas e confirmada por nossa equipe de reportagem.

Desde a edição do primeiro decreto relacionado à pandemia da Covid-19, que aliás é nomeado de “medidas de proteção à saúde pública”, não houve nenhuma determinação expressa nos documentos para o cancelamento de consultas. Sem se identificar, no entanto, o jornal A Cidade ligou em todos os consultórios municipais para tentar agendar uma consulta e a resposta foi unânime: “não estamos agendando”.

“É uma vergonha esse prefeito. Eu tinha consulta marcada e me desmarcaram. Não dá para entender esse povo”, disse Valdemy Dourado, do bairro Estação, ao vivo à rádio Cidade FM. “Os postinhos estão todos parados. Quer dizer que é só coronavírus que mata? E as outras doenças? Eu estou com um exame aqui que era para ter levado dia 4 de abril e até agora não me ligaram para levar”, completou Maria Pereira Ribeiro Banzato,que mora no Pozzobon há mais de 30 anos, em entrevista ao jornal A Cidade.

A mesma reclamação foi feita por moradores do Portal dos Lagos, Colinas, Parque das Nações e Jardim Canaã. A indignação é pelo cancelamento de consultas já agendadas e pela falta de previsão para atendimento.

“Mais um absurdo. Até 10 de maio então não podemos ficar doentes que não seja a Covid-19?”, questionou Jair Ribeiro, do Parque das Nações. “Tenho que fazer exames importantes para controlar minha medicação e eles não marcam. Até quando vai isso?”, completou Vilma Gonçalves.

Sem a realização de consultas, os atendimentos nas unidades de saúde estão restritos ao horário de urgência, que é das 5h às 10h, e a entrega de medicamentos, além da renovação de receitas de medicamentos de uso contínuo. Depois disso os Consultórios Municipais ficam literalmente vazios e os profissionais que atuam neles, de braços cruzados, já que também tiveram as férias suspensas pelo decreto de emergência em saúde.

Foi o que constatou a equipe de reportagem em visita ao Consultório Municipal VIII “Dr. Martiniano Salgado”, no Pró-povo, por volta das 16h, de ontem. Apenas uma paciente estava na unidade para retirar medicamentos e ela não foi autorizada a entrar. Um enfermeiro pegou a receita na porta, buscou o medicamento, e entregou para ela também na porta. As vacinas também estão sendo aplicadas do lado de fora da unidade.

Apesar do atendimento odontológico estar liberado no setor privado (decreto 12.192), nas unidades públicas de saúde os dentistas também estão parados. Assim como nas consultas médicas, o atendimento odontológico está restrito aos casos de urgência e não há agendamentos.

A decisão, que cobre uma área da saúde e descobre todas as demais, porém, não é exclusividade de Votuporanga. Fernandópolis também adotou a mesma medida. Já o município de Jales segue com funcionamento normal de suas unidades de saúde.