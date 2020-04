Decreto publicado anteontem pelo prefeito João Dado obriga a utilização da proteção em todos os estabelecimentos comerciais

publicado em 25/04/2020

Determinação: comércio local permite entrada de consumidores apenas com máscaras

Da Redação



Desde quinta-feira (23) o comércio votuporanguense está se readaptando as novas determinações contidas no decreto editado pelo prefeito João Dado (PSD). O documento autorizou a abertura de uma porta dos estabelecimentos, porém apenas para o recebimento de contas, e determinou o uso obrigatório de máscaras por clientes em qualquer ponto comercial.

A reportagem do jornal A Cidade foi a campo na tarde de ontem para conferir o movimento e o reflexo do decreto na vida dos votuporanguenses. As medidas pegaram muitas pessoas de surpresa e algumas chegaram a ser barradas na porta por esquecerem as máscaras.

“Falta comunicação. Eles fazem as coisas de um dia para o outro e ninguém fica sabendo direito, aí a gente acaba perdendo viagem. Ontem saí para fazer compras e fui barrada na porta do supermercado porque não sabia que agora era obrigado usar máscara”, disse Gabriela Nascimento em um post nas redes sociais.

Alguns estabelecimentos foram “mais espertos” e comercializaram máscaras na entrada, como foi o caso de uma rede de supermercados. Outros optaram por oferecer o material de proteção para não perder o cliente. “O primeiro dia foi mais complicado, mas hoje estou aqui desde 12h e apenas duas pessoas vieram sem a máscara”, completou o colaborador de um supermercado na rua Amazonas.

Reclamações à parte, o metalúrgico, Márcio Lino, que recentemente perdeu o emprego em razão da pandemia, acredita que a medida é positiva. “Isso é bom, porque além de cuidar da própria saúde, a gente cuida dos outros também”, afirmou Márcio.

A dona de casa Dina da Silva também acha importante a iniciativa de usar máscaras para proteção. “Porque muita gente sofre com essa doença e está morrendo muita gente com isso, daqui duas semanas espero que isso continue a melhorar. Mas, ao meu ver, isso não vai passar tão rápido. Além disso, estou com o pouco de medo, estou aqui (no mercado) por conta das precauções previstas”, falou.

Fluxo

Com as novas medidas o fluxo de pessoas no centro também aumentou, apesar do movimento ainda ser bem tímido. Comerciantes esperavam uma flexibilização um pouco mais abrangente, como aconteceu em outras cidades da região.

O decreto

A Prefeitura de Votuporanga publicou o Decreto nº 12.262, de 22 de abril, que dá nova redação e acresce dispositivos ao decreto anterios e alterações posteriores, que dispõe sobre a adoção de medidas de prevenção, cautela e redução da transmissibilidade para enfrentamento da emergência em Saúde Pública decorrente do novo coronavírus.