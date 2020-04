Os fiéis católicos terão uma Semana Santa diferente neste ano por conta da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19

publicado em 10/04/2020

Padre Alexandre Pereira da Silva, da Paróquia São Cristóvão, que terá transmissões online. (Foto: A Cidade)

Em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19) as celebrações religiosas da Semana Santa Serão diferentes. Em Votuporanga, a Catedral Nossa Senhora Aparecida e as paróquias da cidade terão atos sem fiéis e transmitidos online (confira a programação no box).No início do mês, o bispo de Votuporanga, Dom Moacir Aparecido de Freitas, decretou que serão realizadas na igreja matriz de todas as paróquias da diocese as celebrações da Semana Santa sem a presença do povo, somente com a presença dos ministérios necessários para as celebrações transmitidas ao vivo pelos meios de comunicação existentes no território paroquial, “com adequada divulgação aos fiéis para participarem em seus lares e manterem-se unidos a sua igreja paroquial”.A Diocese de Votuporanga é composta por 30 paróquias em 25 municípios: Álvares Florence, Américo de Campos, Buritama, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Gastão Vidigal, Lourdes, Macaubal, Magda, Monções, Nhandeara, Nova Luzitânia, Parisi, Paulo de Faria, Planalto, Pontes Gestal, Riolândia, Sebastianópolis do Sul, Tanabi, Turiúba, União Paulista, Valentim Gentil, Votuporanga e Zacarias.Dom Moacir destacou que a Páscoa é a maior e a mais expressiva das festas cristãs, no entanto, neste ano, “nossos irmãos estão acompanhando as celebrações da Semana Santa em suas casas através das mídias sociais”. Segundo ele, esta foi a melhor forma que a igreja encontrou para manter “essa unidade com os nossos irmãos”. “É uma experiência inédita para todos nós, uma vez que o esforço para evitar o contágio do Covid-19 é muito importante”, apontou.Programação Semana SantaCatedral Nossa Senhora AparecidaTodas as transmissões serão feitas pelo Facebook da Catedral (@catedralnsaparecida)Hoje, Sexta-feira Santa, às 15h, será transmitida a Celebração da CruzAmanhã, às 19h, será transmitida a Vigília PascalJá no Domingo de Páscoa, às 7h30, a Missa da Ressureição do Senhor, terá transmissão ao vivo pela rádio FM 87,9, TV Unifev (Canal 53) e Facebook da Paróquia (@catedralnsaparecida).Paróquia São CristovãoTodas as celebrações serão transmitidas pelo facebook: Paróquia São CristovãoHoje – Adoração da Santa Cruz, às 15h.Amanhã – Vigília Pascal, às 19h30.Domingo de Páscoa – Missa do Domingo de Páscoa e logo após Procissão Solene com o Santíssimo Sacramento pelas ruas de Simonsen e pelas ruas dos setores da paróquia em Votuporanga.Paróquia Senhor Bom JesusTranmissão será pelo youtube.com/padremarciotadeu e Facebook: Paroquia Senhor Bom Jesus das PaineirasHoje – Celebração da Paixão do Senhor, às 15h.Amanhã – Vigília Pascal, às 19h.Domingo de Páscoa – Missa da Páscoa do Senhor, às 9h.Paróquia Santa Joana PrincesaToda a programação será transmitida ao vivo pelas páginas no Facebook da paróquia:www.facebook.com/paroquiasantajoana/www.facebook.com/sajoana.santa.3/www.facebook.com/santoexpedito.votuporangaHoje06h – Ofício da Manhã na Igreja Santa Joana Princesa09h – Ofício das Nove Horas na Igreja Santa Joana Princesa12h – Ofício do Meio Dia na Igreja Santa Joana Princesa15h – Celebração da Paixão do Senhor na Igreja Santa Joana Princesa19h – Meditação das Sete Palavras de Cristo na Cruz na Igreja Santa Joana Princesa.Sábado – Solene Vigília Pascal na Igreja Santa Joana Princesa, às 20h.Domingo de Páscoa – Missa da Páscoa na Igreja Santa Joana Princesa, às 8hParóquia Santa LuziaTranmissões serão nas redes sociais: /ParoquiaSantaLuziaVotuporangaHoje15h – Celebração da Santa Cruz18h – Reflexão20h – Via-SacraAmanhã – Vigília Pascal, às 20hDomingo de Páscoa – Missa Domingo de Páscoa, às 19h (Transmição Rádio Cidade FM)Paróquia São BentoHoje – Adoração da Santa Cruz, às 15h (será transmitida pela rádio Cidade FM 94,7)Amanhã – Missa às 19hDomingo de Páscoa – Missa às 7h30 (será transmitida pela rádio Cidade FM 94,7)