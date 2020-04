Números da Covid-19 seguem em queda no município, que até o momento não registra nenhuma morte da doença

publicado em 21/04/2020

Boletim Epidemiológico divulgado nesta terça-feira, dia 21 (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brSegue em queda o número de suspeitos de coronavírus em Votuporanga. No domingo eram 21, na segunda-feira, 20, e neste feriado caiu para 19. Os números são do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde.As confirmações também permaneceram estáveis. Dez pessoas testaram positivo para a doença na cidade desde o dia 30 de março, data em que foi confirmado o primeiro caso na cidade.Ao todo, 142 pessoas pessoas que apresentaram os sintomas do novo vírus foram submetidas aos exames clínicos. Destas, 19 foram descartados por não atenderem os critérios clínicos para realização dos exames, 113 deram negativo e dez positivo.Outras 203 pessoas apresentaram sintomas leves da da doença e estão em monitoramento domiciliar.