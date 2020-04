Associação apresentou necessidades dos comerciantes

publicado em 16/04/2020

Associação apresentou necessidades dos comerciantes (ACV)

O presidente da Associação Comercial de Votuporanga (ACV), Valdeci Merlotti, e Celso Penha Vasconcelos diretor jurídico da ACV e presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, acompanhados do gerente administrativo da entidade, Vanderlei Junqueira, se reuniram com o prefeito João Dado nesta quinta-feira (16)."Levamos ao prefeito a realidade dos comerciantes de Votuporanga, que é preocupante. Por isso, temos que encontrar alternativas que ajudem a manter a sustentabilidade dos negócios, já que as vendas foram afetadas, com a suspensão do atendimento presencial", destacou Valdeci Merlotti, presidente da ACV.Atualmente, muitas lojas têm grande parte de seu faturamento realizado por crediário próprio, tendo grande dificuldade dos seus recebimentos. Dessa forma, a determinação do fechamento dos estabelecimentos impacta diretamente nos resultados financeiros.Na reunião, o prefeito João Dado se comprometeu em analisar a demanda apresentada. “Estamos estudando novas medidas para adotarmos diante do cenário que vivenciamos do Coronavírus em Votuporanga. Tivemos uma reunião do Comitê de Crise e estamos conseguindo manter números que nos permitem uma flexibilização maior para não afetarmos ainda mais a nossa economia local”, disse o Prefeito João Dado.