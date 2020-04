A reportagem do A Cidade percorreu algumas ruas do centro e notou que muitas pessoas estão desrespeitando a quarentena

publicado em 11/04/2020

Fluxo intenso na rua Amazonas (A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brMuitos moradores de Votuporanga seguem desrespeitando a quarentena imposta pelo Governo do Estado de São Paulo, que segue até o próximo dia 22. A reportagem do jornal A Cidade percorreu algumas ruas do centro do município e notou um trânsito intenso e grande fluxo de pessoas na manhã deste sábado (11), por volta das 11h.Mesmo com o comércio fechado, muitas pessoas estavam nas ruas, e eram raras as vagas de estacionamento na rua Amazonas. A maioria dos moradores também não estava respeitando a recomendação do município para a utilização de máscaras.Nos supermercados, grandes filas (assim como nos estabelecimentos que vendem ovos de Páscoa), com a maioria dos munícipes sem respeitar o distanciamento social. O trânsito na rua Amazonas estava praticamente igual ao de um sábado comum quando as lojas ficam abertas. A reportagem também notou a presença de idosos muitos idosos nas ruas.