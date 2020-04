Empresa área promete ampliar horários de voos comerciais de Votuporanga para São Paulo; RJ também é discutido como futuro destino

publicado em 01/04/2020

Aeroporto Estadual de Votuporanga "Domingos Pignatari" (Foto: Divulgação/Prefeitura)

O Aeroporto Estadual de Votuporanga "Domingos Pignatari" tem aumentado cada vez mais o fluxo de passageiros. Desde o ano passado a companhia aérea Passaredo opera voos comerciais no município com destino a São Paulo. Segundo um diretor da empresa, a companhia já estuda a possibilidade de ampliar os horários para a capital paulista.Outra novidade, segundo a empresa, seria a abertura de um novo destino com voos comerciais a partir da cidade. Rio de Janeiro seria o destino preferido dos investidores, mas isso deve ocorrer apenas no ano seguinte.Nesta quarta-feira, dia 1º, o aeroporto registrou lotação máxima na aeronave que saiu de Votuporanga com destino ao aeroporto de Congonhas. Os voos completamente lotados tem agradado a companhia e por isso o objetivo é ampliar em breve.