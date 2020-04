No ato também há expectativa do anúncio da chegada de mais uma loja de departamento para o local

publicado em 01/04/2020

Shopping de Votuporanga (Reprodução)

O shopping de Votuporanga lança nesta quarta-feira (1º) sua decoração especial da promoção “Páscoa Premiada”. Um coquetel será realizado na praça de alimentação com autoridades e lideranças do comércio. No ato também há expectativa do anúncio da chegada de mais uma loja de departamento para o local.O novo centro de compras de Votuporanga também se prepara para o período da Páscoa. Se no passado o antigo prédio da Casb, na avenida do Assary, estava abandonado e com as obras inacabadas, quem passa pelo local hoje nem reconhece. Tudo isso graças a um grupo de fora que arrematou o prédio em leilão e deu uma nova cara ao lugar.