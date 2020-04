Depois de chegar em um voo da Passaredo no município, o atleta falou da compra do Red Bull Brasil pelo grupo que gerencia o CAV

publicado em 01/04/2020

Daniel Alves (Facebook)

Ainda repercute a passagem do craque da Seleção Brasileira e também sócio da Votuporanguense, Daniel Alves, por Votuporanga na última semana. Depois de chegar em um voo da Passaredo no município, o camisa 10 do São Paulo conheceu as estruturas da Arena Plínio Marin e concedeu entrevista coletiva à imprensa explicando a compra do Red Bull Brasil pelo grupo que gerencia o CAV.Daniel Alves afirmou estar feliz com a parceria com o CAV e prometeu voltar em breve na cidade. Ele também comentou que tem feito excelentes contratações para a disputa do Brasileiro da Série B na Arena Plínio Marin. O objetivo é ter um forte elenco para tentar o acesso à elite nacional.