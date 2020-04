Os refletores do lado direito da Arena apagaram-se e o jogo só recomeçou depois de 20 minutos

publicado em 01/04/2020

Arena Multiuso Plínio Marin (Site do CAV)

A Votuporanguense sofreu, mas venceu na noite de ontem o XV de Piracicaba pela Série A2 do Campeonato Paulista. Na volta do segundo tempo um imprevisto retardou a partida. Os refletores do lado direito da Arena apagaram-se e o jogo só recomeçou depois de 20 minutos. No fim, o ataque do CAV brilhou e deu a vitória ao time da casa. A torcida compareceu em massa na Arena Multiuso Plínio Marin.