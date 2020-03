No mês de março a programação é a Mostra "Musicais no Cinema"

publicado em 04/03/2020

Votuporanga novamente fará parte em 2020 do Programa Pontos MIS, e iniciará suas atividades a partir da segunda quinzena de março. A parceria do Museu da Imagem e do Som (MIS/SP) com a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, existe desde dezembro de 2016, quando da inauguração do Centro de Cultura e Turismo "Marão Abdo Alfagali".O acervo de filmes do MIS era disponibilizado para exibição, além da oportunidade de o município sediar oficinas de audiovisuais. Neste ano, o formato será diferente. O Museu da Imagem e do Som irá manter a cada mês uma mostra de filmes. E a partir de 17 de março será a vez da Mostra "Musicais no Cinema".Na história do cinema, a música sempre esteve presente nas narrativas, tanto no acompanhamento musical ao vivo nos primeiros anos quanto na revolução causada a partir de 1927 nos primeiros filmes sonoros, um período de transformação na indústria do cinema, em especial Hollywood. A partir de então, muitos filmes musicais foram produzidos e se tornaram obras atemporais, característica de um gênero que está sempre se reinventando.Não importa se é uma pequena cidade do interior, ou uma fábrica de operários onde trabalha uma mulher que sonha em ser bailarina, pode ser a Hollywood de 1927 e a chegada dos primeiros filmes sonoras ou mesmo nas férias de verão da Califórnia dos anos de 1950, a música está presente, os passos, os ritmos e a trajetória de personagens que geralmente são os deslocados dentro de um meio conservador que resiste às mudanças de novos tempos. Os musicais no cinema são também um grande reflexo de uma produção que é universal.Todas as sessões são gratuitas e abertas ao público. A sala de cinema cultural conta com 70 lugares e tem uma programação intensiva de terça a domingo, exibindo filmes diariamente. Confira a programação diária nas redes sociais @culturaeturismoemvotuporanga.Para se programar, as sessões no Parque da Cultura vão acontecer nas seguintes datas:17/03, às 15hCANTANDO NA CHUVA (Singinin the Rain)Dir. Gene Kelly e Stanley Done, 1952, EUA, 103 min, LivreHollywood, 1927, Don Lockwood (Gene Kelly) e Lina Lamont (Jean Hagen) são dois astros do cinema mudo e seus filmes são verdadeiros sucessos de bilheteria e as revistas apostam em um romance entre os astros, o que não acontece na realidade. A chegada do cinema falado causa um impacto na carreira dos astros e os dois precisam se habituar ao novo momento do cinema. Para conseguir manter a fama conquistada os dois decidem fazer um filme falado, mas precisam superar as dificuldades de fazer cinema no novo método.21/03 – 15h30GREASE - NOS TEMPOS DA BRILHANTINA (Grease)Dir. Randal Kleiser, 1978, EUA, 110 min, 10 anosNa década de 50, na Califórnia, Danny (John Travolta) e Sandy (Olivia Newton-John) trocam juras de amor e logo em seguida se separam, porque Sandy está indo para a Austrália, mas os planos mudam e ela acaba se matriculando na mesma escola que Danny. Ele esnoba Sandy mesmo estando apaixonado por ela. O filme é um retrato do comportamento dos jovens da época.22/03 – 15h30FLASHDANCE: EM RITMO DE EMBALO (Flashdance)Dir. Adrian Lyne, 1983, EUA, 95 min, 10 anosUma jovem (Jennifer Beals) não mede esforços para realizar o sonho de ser bailarina. Por isso, durante o dia ela trabalha como operária e durante a noite solta o corpo no ritmo alucinante das discotecas.28/03 – 15h30FOOTLOOSE - RITMO LOUCO (Footloose)Dir. Herbert Ross, 1984, EUA, 107 min, 12 anosUm jovem da cidade grande muda com sua mãe para uma pequena cidade do interior. Ele é apaixonado por dança e enfrenta vários problemas com os habitantes conservadores da nova cidade, em especial com o reverendo do local que resolve considerar a dança como um pecado grave.