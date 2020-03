Funcionários da Prefeitura e voluntários estão organizando ação em prol à Santa Casa; podem ser doados macarrão, açúcar, arroz, feijão, óleo, leite, papel higiênico e molho de tomate

publicado em 05/03/2020

Março é um ótimo mês para ajudar quem precisa! Valentim Gentil realiza a terceira edição do Arrastão do Bem em prol à Santa Casa de Votuporanga. A iniciativa vai beneficiar centenas de pacientes do Hospital, referência para 53 cidades.A campanha tem como foco alimentos e produtos de higiene. Podem ser doados: macarrão, açúcar, arroz, feijão, óleo, leite, papel higiênico e molho de tomate, itens considerados de primeira necessidade pela Instituição.A ação é dividida em duas frentes. Os mercados e as unidades de saúde são pontos de coletas. Caixas de papelão estão à disposição da população, para facilitar a logística durante todo o mês.No dia 12, a Prefeitura, Interact Club, Desbravadores, Igrejas e os voluntários vão percorrer todos os bairros, arrecadando as doações. “Estamos em mais de 50 pessoas. Estamos todos envolvidos e motivados em contribuir com a Instituição”, disse a secretária de Saúde, Elaine Teixeira Barbosa Simonato.Elaine contou que já se tornou tradição a realização do Arrastão do Bem. “Estamos mobilizando toda a cidade e a comunidade. Estamos divulgando com panfletagem e carro de som, pedindo a adesão a este grande movimento de amor ao próximo. Quem quiser colaborar, pode entrar em contato no número (17) 3485-9030”, complementou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Assistimos aproximadamente de 2.500 pessoas por dia em nossa Instituição de diferentes cidades. Cada verba contribui na manutenção da qualidade e humanização de nossos atendimentos dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Temos certeza de que será mais uma ação bem sucedida de Valentim Gentil, que tanto pensa no próximo”, finalizou.