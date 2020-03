O Decreto Municipal determina que o serviço local funcione em número adequado ao número de passageiros, mantendo circulando no mínimo 50% da frota

publicado em 26/03/2020

Horários especiais (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O Transporte Coletivo Urbano de Votuporanga passa a funcionar com novos horários de atendimentos a partir desta sexta-feira (27/3). A medida visa atender ao Decreto nº 12.186, de 25 de março de 2020, que determina medidas de proteção da Saúde Pública em decorrência da pandemia Coronavírus (Covid-19).O Decreto Municipal determina que o Transporte Coletivo Urbano de passageiros, de caráter local, funcione em número adequado ao número de passageiros, mantendo circulando no mínimo 50% da frota.Os novos horários de segunda a sexta-feira constam na tabela abaixo. Já aos sábados, as linhas serão as mesmas praticadas aos domingos.Vale ressaltar que, além dos horários especiais, a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança fiscaliza a higienização do transporte coletivo público no Município. A medida da Concessionária que presta o serviço na cidade atende ao Decreto nº. 12 151, de 16 de março de 2020, que recomenda à Concessionária a higienização dos veículos de transporte coletivo público, ao final do percurso de cada linha.Desta forma, a empresa aumentou o número de vezes em que os ônibus são higienizados e disponibiliza aos motoristas máscaras e álcool em gel para utilização após manuseio de dinheiro.Além disso, as janelas e escotilhas de ventilação dos veículos devem permanecer abertas para facilitar a circulação do ar.