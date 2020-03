Livros podem ser acessados na íntegra pelo link: www.unifev.edu.br/livrosgratis, após o preenchimento de um formulário

Para tornar a quarentena um período produtivo, o Sistema de Ensino Unifev (SEU) está disponibilizando para download 10 e-books gratuitos destinados ao público infantil. Os livros podem ser acessados na íntegra pelo link: www.unifev.edu.br/livrosgratis, após o preenchimento de um formulário.Os materiais apresentam às crianças temas comuns ao seu universo, como: modelos da habilidade de civilidade; habilidades de reconhecer e nomear sentimentos; habilidade de empatia; habilidade social de assertividade e defesa dos direitos; e habilidade de autocontrole emocional. Também estão liberados ao público, a Coleção Histórias Rimadas, uma releitura de clássicos da literatura infantil, e um caderno de artes com dicas de atividades práticas.De acordo com a coordenadora do SEU, Profa. Dra. Nínive Daniela Guimarães Pignatari, os títulos são resultado do trabalho de uma equipe multidisciplinar, composta por pedagogos, psicólogos, professores, designers, revisores e outros profissionais. “Com a introdução das obras nosso objetivo é possibilitar múltiplas interpretações, engajando a criança em atividades de leitura que estimulam o pensamento crítico, o conhecimento de mundo e a sensibilidade”, disse.Para o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, essa é mais uma maneira de contribuir para que o período seja uma oportunidade de diversão e aprendizado para as crianças. "A exemplo dos cursos na modalidade Educação a Distância (EAD) e os jogos que já estão disponíveis em nossa plataforma online, estamos viabilizando mais uma oportunidade de entretenimento à comunidade", declarou.A rainha e a ervilha (Coleção Histórias Rimadas): história original de Hans Christian Andersen, adaptada por Nínive Pignatari;As três porquinhas empoderadas (Coleção Histórias Rimadas): história original de Joseph Jacobs, adaptada por Nínive Pignatari;Os músicos de Bremen (Coleção Histórias Rimadas): história original de Hans Christian Andersen, adaptada por Nínive Pignatari;Lilinha e o tacho dourado (Coleção Histórias Rimadas): história original de Irmãos Grimm, adaptada por Nínive Pignatari;As palavras mágicas de Lila (Modelos da habilidade de civilidade): autoria de Raquel Martins Sartori;Caras e bocas: as emoções de Lila (Habilidades de reconhecer e nomear sentimentos): autoria de Raquel Martins Sartori;Cloe numa enroscada (Habilidade de empatia): autoria de Raquel Martins Sartori;Lila pode dizer “não” (Habilidade social de assertividade e defesa de direitos): autoria de Raquel Martins Sartori;Lila vai explodir (Habilidade de autocontrole emocional): autoria de Raquel Martins Sartori;Caderno de artes: fábrica de brinquedos.