publicado em 17/03/2020

A organização do evento irá divulgar uma nova data para a realização do show (Foto: Reprodução)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPor conta da pandemia do coronavírus no Brasil e no mundo, muitos eventos têm sido adiados como uma forma de garantir a prevenção e impedir a propagação do vírus no país. Pensando na situação epidemiológica, a organização do show do Mato Grosso e Mathias comunicou a adiamento do evento.Conforme informado ao jornal A Cidade, o evento que seria realizado neste sábado, dia 21, no Centro de Eventos do Assary, com apresentações dos artistas e da dupla Bruno e Humberto, que faria o show Corpo e Alma com o lançamento de seu primeiro DVD, além do cantor Darcio Henrique foi adiado em virtude da pandemia do coronavírus, baseado nas medidas sugeridas pela Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.A organização ainda reforçou que o adiamento é para priorizar a saúde e o bem-estar de todos os associados, visitantes e de todos os envolvidos na realização do espetáculo. “Estamos unidos e tomando as medidas preventivas necessárias no combate do avanço do surto do novo Coronavírus (Covid-19)”, disse.Segundo a organização do evento, a apresentação será realizada em uma nova data, que será divulgada posteriormente pela organização. “É importante salientar que nenhum participante será prejudicado, de nenhuma forma, com o adiamento do show”, informou.A organização do evento agradece a compreensão de todos e afirma que mais informações sobre o adiamento do evento podem ser obtidas diretamente na secretaria do Assary Clube de Campo, ou pelos telefones (17) 3426-4070 ou (17) 99145-8765.