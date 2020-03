São 26 estabelecimentos comercializando a campanha em prol à Santa Casa de Votuporanga; cupons custam R$20

publicado em 02/03/2020

O Show de Prêmios em prol à Santa Casa de Votuporanga está com tudo! A campanha conta agora com 26 pontos de vendas para que toda a população possa concorrer a um carro, três motos zero quilômetro e uma televisão! Quem mais quer salvar vidas e, ainda, ganhar estes presentões?!?!Para facilitar ainda mais na logística, os parceiros estão espalhados em toda a cidade. Nesta semana, o Restaurante Garfus, Searvo (Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos da Região Noroeste), Cytos e D´Gust entraram na corrente do bem, valorizando ainda mais a campanha em prol do Hospital que atende 70% do Sistema Único da Saúde (SUS).A iniciativa irá sortear no dia nove de maio, na Concha Acústica, um Fiat Mobi e três Hondas Biz 0km, além de uma TV 50 polegadas. Cada cupom custa R$20 e garante que o morador possa concorrer a todos prêmios.Além da Administração do Hospital, o público pode adquirir seus cupons na 775; Associação Comercial de Votuporanga (ACV); Madrid Imóveis (Em frente a São Bento); Minimercado Dona Nena (Estação); Minimercado e Açougue D.L.T.C. (Próximo a Estrada do 27); Supermercado Marcelo (Atrás do Assary); Bar do Barba Rala (em frente a Apae); Supermercado Para Todos (Vila América); Quitanda 9 de julho; Jornal e Rádio A Cidade; Minimercado Davi (Pacaembu); Mickey e Minnie (Estação); Padaria Mineira; Agroara; Posto Amigão; Polizeli Parafusos; Flor de Lis (São Bento); Nivaldo Cabeleireiro; Casa do Criador; Restaurante Garfus; Searvo; D´Gust; Cytos e Minimercado e Padaria Medina (Colinas). “São estabelecimentos votuporanguenses que abraçaram a causa e se colocaram à disposição de contribuir com a iniciativa, que tem 100% de renda para o Hospital”, afirmou o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana.Luiz Fernando agradeceu os patrocinadores Noroaço, Cytos, Ville Hotel Gramadão e Cantoia Figueiredo, que cederam os prêmios. “Estes empresários nos doaram carro, motos e televisão, possibilitaram esta promoção. Só podemos agradecer”, destacou.Informações sobre o Show de Prêmios no setor de Captação de Recursos do Hospital no (17)3405-9139 e nas redes sociais da Santa Casa.