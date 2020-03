Keyla Priscila Ferreira Strauß, de 35 anos, mora na Alemanha

publicado em 28/03/2020

Keyla Priscila Ferreira Strauß (Arquivo Pessoal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brSeguindo com a série que visa trazer a visão de votuporanguenses sobre a situação do coronavírus em outros países do mundo, o jornal A Cidade traz hoje os relatos diretos do 5º país com o maior número de casos da doença no mundo: a Alemanha (49.344 pessoas contaminadas).De lá fala Keyla Priscila Ferreira Strauß, de 35 anos. Ela vivenciou uma situação bem mais preocupante com o coronavírus, afinal acabou de dar à luz em meio a uma das maiores pandemias do mundo.Apesar do grande número de casos, no entanto, o país em que vive conseguiu manter um número de mortes bem inferior ao que se visualiza pelo mundo. Até agora 304 óbitos foram registrados em decorrência da doença.“Uma das explicações (para o baixo número de mortos), é que as pessoas tiveram consciência e estão respeitando as regras impostas aqui. No tempo que estive no hospital por conta da minha gravidez, por exemplo, uma das medidas que também foram impostas lá e as pessoas foram até compreensivas, é a respeito das visitas, as pessoas não podiam entrar lá. Antes eles apenas diminuíram o horário de visitas, mas, por fim, decidiram proibir”, contou.Ainda segundo Keyla, a compreensão da população tem ajudado muito na contenção do vírus. “Até depois da semana que cheguei do hospital, tive que ir à farmácia e as pessoas até respeitam, não entram totalmente dentro do estabelecimento, todos estão mantendo a distância e com isso, graças a Deus, o número de mortes está bem menor em relação aos outros países”, completou.A votuporanguense torce para que todos se conscientizem sobre a importância dos cuidados de prevenção e que o mundo supere essa doença o mais breve possível.“Espero que com o tempo, em todos os países e todos os lugares, as pessoas também tenham consciência e saibam respeitar e que possamos vencer esse período tão crítico e triste para todos. O meu desejo é que todos fiquem bem”, concluiu.