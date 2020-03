Ação também abrange o Mini-hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, no bairro Pozzobon

publicado em 25/03/2020

O serviço passa a ser realizado diariamente, das 6h às 8h, por uma equipe da Autarquia (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Nesta quarta-feira (25/3), a Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente iniciou a desinfecção de ruas e calçadas usando o caminhão-pipa da Saev Ambiental, com capacidade de 7.000 litros de água com hipoclorito de sódio. A ação atenderá aos pedidos do Prefeito João Dado e do Vereador Daniel David e foi inspirada em iniciativa adotada inicialmente na China e replicada em diversos países.O serviço passa a ser realizado diariamente, das 6h às 8h, por uma equipe da Autarquia. Inicialmente, os locais previstos são as principais vias de acesso da Santa Casa, Ambulatório Médico de Especialidade (AME), Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) e Mini-hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, no bairro Pozzobon. A orientação é para que pessoas não fiquem próximas ao caminhão-pipa, devido ao forte odor do produto.Para realizar a ação, nunca feita anteriormente no Município, a Saev Ambiental entrou em contato com outras cidades que também estão iniciando a medida e adotando os mesmos princípios, como os locais priorizados, a mesma proporção de água com o hipoclorito de sódio, horários e cuidados com a execução do serviço pela equipe.