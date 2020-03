Programação especial terá série de entrevistas com especialistas e autoridades sobre o impacto do novo vírus

publicado em 18/03/2020

Rádio Cidade FM amplia horário de jornalismo para informar população sobre o coronavírus (Foto: A Cidade)

Da redaçãoAtento a devida importância que o momento atual merece, o Grupo Cidade de Comunicação decidiu ampliar o horário de jornalismo na grade da Rádio Cidade 94,7 FM. Com a interrupção dos principais campeonatos de futebol pelo Brasil e o mundo, o programa "Bola em Jogo", apresentado diariamente das 11h45 às 12h10, dá espaço para uma cobertura jornalística ainda maior sobre os dados e os cuidados com o coronavírus em Votuporanga e região.O Jornal da Cidade passa a ser apresentado das 11h45 às 13h com uma cobertura completa sobre os dados estatísticos, entrevistas com especialistas e principais notícias do covid-19. Durante os próximos dias uma série de especialistas passarão pela bancada do programa para esclarecer dúvidas da população em relação ao assunto. Neste semana já participaram do programa o geriatra Dr. Luciano Mello, a Chefe da Vigilância em Saúde, Danielli Leppos, e a infectologista, Dra. Regina Silvia. Para esta quinta-feira está prevista uma entrevista com a secretária da saúde, Márcia Reina. Na sexta-feira, será a vez de Evelise Galbe, do Sebrae-SP, para falar sobre os impactos do vírus nos trabalhadores autônomos.O programa em forma de uma mesa redodnda é apresentado pelos jornalistas João Carlos Ferreira, Fábio Ferreira e Ademilson Silva. Os ouvintes poderão participar enviando perguntas e dúvidas durante o jornalismo para os entrevistados via WhatsApp (17) 99759-0947 ou via telefone (17) 3421-2113.A intereção com os ouvintes também será feita via redes sociais. Durante o programa também serão atualizados os números do coronavírus em Votuporanga e região, além dos efeitos do vírus para a economia local.Paralelo ao Jornal da Cidade, durante a programação musical da Rádio Cidade FM ao longo dia também haverá boletins informativos quanto as últimas notícias sobre o coronavírus na cidade, Brasil e mundo. Acompanhe a programação e mantenha-se bem informado. A informação correta ainda é uma das principais armas para tentar conter o avanço descontrolado do vírus. Aproveite nossas entrevistas com especialistas, tire dúvidas e siga as recomendações.