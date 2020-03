NR 11 - Operador de Empilhadeira, Eletricista Instalador Residencial e Costura de Roupas estão com vagas abertas que serão preenchidas por ordem de chegada

publicado em 04/03/2020

Na quarta-feira (4/3), estarão abertas as inscrições para novos cursos oferecidos dentro da parceria da Prefeitura de Votuporanga com o Senai, por meio do CTMO - Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani". Os interessados deverão dirigir-se pessoalmente ao Senai, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, com cópias do RG, CPF e um comprovante recente de endereço.Para o curso de NR11 - Segurança na operação de empilhadeira, são exigidos dos candidatos os seguintes pré-requisitos: ter no mínimo 18 anos de idade, ter completado a 5ª série do Nível Fundamental e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Categorias B, C, D ou E. Já para o curso de Eletricista Instalador Residencial, a escolaridade exigida é a 4ª série do Nível Fundamental completa. Os cursos possuem carga horária de 40 e 160 horas respectivamente. Para o curso de Costura de Roupas - saia, short e calça feminina, que terá a duração de 80h, as exigências são as mesmas: ter no mínimo 18 anos de idade e Nível Fundamental completo.O curso de NR 11 será desenvolvido de 18 de março a 6 de maio, das 19h às 22h, às segundas e quartas-feiras; o curso de Eletricista começa dia 17 de março e encerra-se no dia 14 de setembro, com aulas também das 19h às 22h, às terças e quintas, enquanto que o curso de Costura tem seu início previsto para 23 de março, com término no dia 28 de abril, com aulas das 13h30 às 17h30, de segunda a quinta-feira.As vagas serão preenchidas por ordem de chegada e todas as aulas serão realizadas no Senai, na Rua Olga Loti Camargo, 3500, no Jardim Santos Dumont.