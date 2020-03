O Decreto nº 12.158 também recomenda às Indústrias, que garantam distância mínima de um metro entre trabalhadores em seus postos de trabalho

publicado em 19/03/2020

medida visa direcionar as pessoas para atendimentos digitais e telefônicos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito de Votuporanga, João Dado, assinou novo Decreto, publicado no Diário Oficial Eletrônico desta quinta-feira (19), com medidas que visam evitar aglomerações em repartições públicas municipais. Desta forma, o atendimento ao público nas repartições, exceto nas Unidades de Saúde, durante o período de Emergência em Saúde Pública, ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 10h às 13h. A medida visa direcionar as pessoas para atendimentos digitais e telefônicos.O Decreto nº 12.158 também recomenda às Indústrias, que garantam distância mínima de um metro entre trabalhadores em seus postos de trabalho, inclusive durante as refeições. No Artigo 7º consta recomendações ao Comércio em geral, que deverá garantir a área mínima livre de dois metros quadrados por cliente dentro do estabelecimento, mediante a distribuição e controle de senhas. Para atividades do setor de prestação de Serviços, em seu Artigo 8, o Decreto recomenda que seja garantida a área mínima livre de dois metros quadrados por cliente e entre funcionário.O Decreto também prevê que nas salas de velório, deverá ser garantido o máximo de dez pessoas, sob a administração da Secretaria da Cidade.Para os Templos de qualquer Culto ou Doutrina, o Decreto recomenda, que não sejam realizadas atividades, afim de evitar a aglomeração de pessoas e a propagação do coronavírus.