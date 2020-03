Elaboração do Plano foi amplamente debatida e contou com participação de representantes de diversos segmentos da sociedade

publicado em 07/03/2020

(Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A equipe de coordenação da Revisão do Plano Diretor Participativo, juntamente com o Secretário de Planejamento do Município, Jorge Seba, esteve na Associação dos Engenheiros Arquitetos Agrônomos da Região Votuporanga (Searvo), na noite da última quinta-feira (5/3), para apresentar as propostas elaboradas para compor o Plano Diretor.Todos os delegados que participam do processo de Revisão também receberam as propostas para análise e terão direito a considerações que devem ser protocoladas junto à Secretaria de Planejamento até o dia 16 de março.Esse diagnóstico é resultado da segunda etapa do processo de revisão, que expôs as dinâmicas socioespaciais relevantes para a gestão municipal na condução de uma cidade cada vez mais justa e inclusiva. A elaboração do Plano está sendo desenvolvida desde o início de 2019, e foi amplamente debatida contando com participação de representantes de diversos segmentos da sociedade, com o objetivo de nortear as políticas públicas e orientar o crescimento do Município, em todos seus setores pelos próximos 10 anos."Os associados se demonstraram favoráveis às propostas apresentadas e aplaudiram o trabalho realizado por toda a equipe. Tivemos participação da Searvo, e também de diversos segmentos da sociedade, na construção dessas propostas. Tenho certeza que o material final resultará em inúmeras melhorias para o crescimento planejado de Votuporanga devido ao processo democrático e participativo adotado pela Gestão", destaca o Secretário de Planejamento, Jorge Seba.Aprovação das PropostasNo próximo dia 21 de março, a Comissão do Plano Diretor promoverá a 4ª Reunião Ordinária do Comitê de Delegados, às 8h30, na Câmara Municipal de Votuporanga. Na ocasião, serão apresentadas e discutidas as considerações enviadas pelos delegados e suplentes até o dia 16 de março para aprovação das Propostas e Diretrizes do Plano Diretor Participativo.As considerações não enviadas ou protocoladas até o dia 16 de março, não serão objeto de aprovação da 4ª Reunião Ordinária do Comitê de Delegados. A Secretaria está localizada à Rua São Paulo nº 3815 – Patrimônio Velho, e atende pelo (17) 3405-9700.Plano DiretorA revisão do Plano Diretor foi lançada no dia 17 de dezembro de 2018 pelo Prefeito João Dado e atende às disposições da Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade. O Plano é considerado um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana dos municípios. O processo tem como objetivo avaliar e atualizar as diretrizes de desenvolvimento municipal estabelecidas no Plano Diretor Participativo aprovado em 2007.