A famosa rua Amazonas e o comércio em geral amanheceram de portas fechadas; cenário nada comum na cidade

publicado em 24/03/2020

A reportagem do jornal A Cidade esteve na rua Amazonas ontem, às 15h30, para conferir a movimentação no comércio (Foto: A Cidade)

Da redaçãoNesta segunda-feira, o comércio de Votuporanga amanheceu com um cenário inusitado. É que as portas da famosa rua Amazonas e todo centro comercial permaneceram fechadas. A situação é consequência do último decreto da Prefeitura Municipal, instituído no sábado, dia 21, o qual suspende por tempo indeterminado atendimento presencial de clientes em bares, restaurantes, lojas de conveniência, entre outros.A reportagem foi ao local em dois horários diferentes, às 12h30 e 15h30, visto que a circulação dos munícipes nas ruas ainda continua, porém com mínima aglomeração dessas pessoas. Muitas delas estavam fazendo uso dos bancos, mercados próximos, lotéricas e farmácias.O isolamento social durante os próximos dias é de extrema importância para conter a disseminação do vírus e a diminuição dos números no Brasil. Esse caso se aplica, principalmente, aos grupos de risco como os idosos acima de 60 anos, os quais estavam no comércio em grande quantidade.Além de muitos carros estacionados nas vagas, que atualmente não necessitam da área azul, foi possível notar a presença dos comerciantes, empresários e alguns funcionários nas lojas, organizando as mercadorias e fazendo balanço de caixa.O DecretoSobre a suspensão de funcionamento, o decreto não se aplica aos estabelecimentos: farmácias, hipermercados, supermercados, mercados, minimercados, mercearias, quitandas, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros e centros de abastecimento de alimentos, lojas de venda de alimentação de animais, distribuidores de gás, lojas de venda exclusiva de água mineral, padarias, postos de combustíveis (apenas abastecimento de veículos), armazéns e indústrias.Ainda fica reduzido por tempo indeterminado o horário de atendimento ao público nos hipermercados, supermercados, mercados, minimercados, mercearias, quitandas, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros e padarias, de segunda a sábado das 7h às 18h, ficando proibido o funcionamento aos domingos.Também fica suspenso o funcionamento, por prazo indeterminado, de casas noturnas e demais estabelecimentos dedicados à realização de festas, eventos ou recepções, com qualquer número de pessoas. Ficam suspensos por prazo indeterminado os serviços de moto táxi, academias de ginásticas e similares, clubes sociais e de lazer. Não se aplica a suspensão de atividades nos seguintes casos: Transporte público; Oficinas; Todos os sistemas de segurança privada no Município, agências e correspondentes bancários, lotéricas e empresas, cooperativas e concessionárias de limpeza e manutenção pública e privada.