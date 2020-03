O pregão presencial nº07/2020 da Saev Ambiental para a aquisição de materiais, equipamentos e reagentes para a realização de análise da água

publicado em 24/03/2020

O pregão nº 07/2020 é para aquisição de material para análises microbiológicas (coliformes totais e fecais) (Foto: Reprodução)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brEstá programado para esta terça-feira a execução do pregão presencial nº 07/2020 da Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga, a Saev Ambiental, para a aquisição de materiais, equipamentos e reagentes para a realização de análise da água, no entanto, esta atividade tem sido questionada por participantes.Em tempos de coronavírus todo cuidado e prevenção é pouco. Esta é uma das preocupações de Edilson Casaut, um dos participantes do pregão presencial nº 07/2020 da autarquia, que entrou em contato com o jornal A Cidade. O concorrente o pedido é para que a Saev Ambiental tome uma providência e prorrogue a data do pregão, que está previsto para hoje, ou que o converta para pregão eletrônico.“Os itens são reagentes e equipamentos para análise, que em caso de extrema necessidade, poderiam ser comprados em caráter emergencial, sem precisar arriscar a saúde de funcionários e demais habitantes de Votuporanga”, cobrou.Conforme Edilson disse ao jornal A Cidade, é importante evitar aglomerações de pessoas para que a propagação do novo coronavírus, o Covid-19, não evolua drasticamente e prejudique a população votuporanguense com a presença dos concorrentes, bem como a saúde dos próprios participantes.“Acreditamos que a atitude de manter esta aglutinação de pessoas, mesmo que seja em área aberta, é uma imprudência e insensatez para o momento que estamos passando. Temos como exemplo a Itália que tomou atitude parecida que a Saev está propondo e agora nem podem ir aos velórios”, ressaltou.O concorrente afirmou que pessoas de várias regiões contaminadas estarão em Votuporanga, principalmente na Saev Ambiental, restaurantes, praças, o que colocaria em risco a população do município.A reportagem do jornal A Cidade entrou em contato com a Saev Ambiental, por meio da Prefeitura de Votuporanga, para saber sobre as decisões que serão tomadas e foi informada que o pregão presencial será realizando em ambiente aberto, seguindo os protocolos de prevenção ao Covid-19 (coronavírus). “No momento, a autarquia está em fase de planejamento da implantação do Pregão Eletrônico”.Vale ressaltar que no Item III, Subitem 4 do edital citado na reportagem, consta que “poderão participar deste certame as empresas que enviarem os envelopes contendo documentação e proposta via correio, desde que apresentem por fora dos envelopes a documentação de credenciamento”, desta forma, o interessado poderá participar a distância, no entanto, não poderá dar lance.