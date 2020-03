Há um ano Letícia Ruiz e Wesley Martin organizam o tão sonhado casamento, mas precisaram alterar a data e fazer ajustes

publicado em 22/03/2020

Letícia Gustineli Ruiz, 28 anos, e Wesley Fernando Tobias Martin, 30 anos, precisaram mudar a data do casamento (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO coronavírus adiou sonhos, cancelou eventos e causa transtornos em Votuporanga que está em “situação de Estado de Emergência em Saúde Pública” por conta da pandemia do Covid-19.Há um ano Letícia Gustineli Ruiz, 28 anos, e Wesley Fernando Tobias Martin, 30 anos, organizam o tão sonhado casamento. Depois de muito pensarem, a data foi marcada: 4 de abril de 2020. A cerimônia religiosa e civil, na igreja em que eles participam, precisou ser adiada para o dia 23 de maio.Segundo Letícia, foram vários os transtornos causados pelo adiamento do casamento. O casal precisou entrar em contato com todos os fornecedores e prestadores para explicar a situação. “Tivemos que conversar com todo mundo, e isso não é fácil porque às vezes um tem uma data e o outro não”, contou.No entanto, com os prestadores de serviço e fornecedores, o casal não teve dificuldades. “Eles são bem compreensíveis e estão vendo tudo o que está acontecendo, então não cobraram justificativas e nem multas”, explicou.Para avisar os convidados, eles fizeram uma força tarefa. Com a ajuda da cerimonialista, o casal gravou um áudio, explicando toda a situação e o motivo da alteração que é não colocar a vida das pessoas em risco.Inicialmente, o sentimento de Letícia e Wesley foi de tristeza e frustração porque eles sonham com isso há muito tempo. “Estamos há um ano programando tudo isso, então foi um momento complicado”, falou.Também no começo, Letícia estava bem resistente em mudar a data. “Foi muito difícil. Eu estava achando que isso tudo iria passar, mas depois, conversando com o Wesley, com minha família e com a cerimonialista, resolvemos adiar”. Para chegar nessa decisão, eles analisaram a situação por vários ângulos, e mesmo assim a melhor saída foi adiar. “Às vezes, poderia durar 15 dias, mas às vezes não, então, como faltavam 17 dias para o casamento, achamos muito apertado, porque em dois dias não dava pra gente resolver tudo; e se não acabasse tudo isso, não conseguiríamos entrar em contato com todos para adiar”, acrescentou.Casal de muita fé, Letícia e Wesley acreditam que “isso tudo irá passar, que Deus está no controle de tudo e Ele estará abençoando o nosso 23 de maio”.Mais casamentosNa Catedral de Nossa Senhora Aparecida, em Votuporanga, somente dois casamentos estavam marcados para o mês de abril, e os dois foram cancelados. As uniões marcadas para maio ainda não foram reagendadas.PrejuízosO locutor da rádio Cidade FM, Ademilson Silva, o popular Dj Adê, que realiza festas e eventos de todos os tipos em Votuporanga, relatou que teve bastante problemas por conta da pandemia do coronavírus. “Tive grande prejuízo, não somente nas festas, mas também nas locações de equipamentos. Depois do anúncio da pandemia, tive aproximadamente quatro eventos cancelados em um curto espaço de tempo, dentre eles casamentos, aniversários, festas particulares, baladas, tudo o que se diz respeito a eventos, todos cancelados”, lamentou.