Dr. Marcelo Benez destacou as causas e o tratamento; problema afeta 280 milhões de pessoas no mundo

publicado em 05/03/2020

Dr. Marcelo Benez (Foto: Santa Casa)

Popularmente conhecido como zumbido, o tinnitus ou acúfeno é semelhante ao som de apito, cachoeira ou mesmo de uma cigarra e chega a incomodar 28 milhões de brasileiros de diferentes idades. É provável que, em algum momento da sua vida, você ouça esse famoso barulhinho.O som, por si só, não é uma doença, mas pode representar um sinal de que algo não vai bem com a saúde auditiva. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que o problema afeta 280 milhões de pessoas no mundo.O SanSaúde aproveitou o Dia do Otorrinolaringologista, celebrado nesta terça-feira (3/3), para explicar mais sobre o tema. “É um som percebido nos ouvidos ou na cabeça, principalmente no silêncio. Raramente aparece sozinho. Muitas vezes vem junto com perda auditiva, tontura ou vertigem, intolerância a sons (misofonia e hiperacusia), insônia, falta de concentração, depressão ou ansiedade, prejudicando a qualidade de vida”, contou.Ele ressaltou que pode ser oriundo de várias alterações como: na via auditiva (excesso de ruído, medicações tóxicas, envelhecimento natural); no metabolismo (jejum, doces, cafeína, glúten, lactose, gorduras e deficiência de vitaminas); hormonais (hipotireoidismo, menopausa, andropausa); cardiovasculares; doenças neurológicas; distúrbios psiquiátricos ou psicológicos; odontológicas e/ou musculares da região de cabeça e pescoço.Dr. Marcelo disse ainda que o zumbido pode ocorrer em qualquer faixa etária. “Entretanto, é mais predominante entre os 40 e 80 anos”, falou.DiagnósticoEle explicou que, muitas vezes, o diagnóstico é feito por exclusão de doenças. “Fazemos a audiometria, teste que mede a capacidade auditiva e o exame de sangue para investigar possíveis fatores ligados ao zumbido”, afirmou.TratamentoO profissional ressaltou que não existe fórmula mágica. “As opções de tratamento devem ser personalizadas, ou seja, direcionadas às causas identificadas na investigação. Podem ser usados: mudanças alimentares, medicamentos, terapias sonoras, adaptação de aparelhos auditivos, fisioterapia/quiropraxia/osteopatia, psicoterapia”, finalizou.