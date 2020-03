Com quase R$ 5 milhões de investimento, a obra da Avenida José Silva Melo terá 1,1 km de extensão com aduelas e tubos circulares de concreto armado e 30 caixas de captação e interligação

publicado em 02/03/2020

(Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Esta segunda-feira (2/3) ficará marcada para a história de Votuporanga. O Prefeito João Dado assinou o contrato e a emissão da ordem de serviço para início da obra antienchente na Avenida José Silva Melo, Rua Pará, Rua Venezuela e Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos. O evento contou com a presença de moradores e lideranças dos bairros beneficiados pela obra, empresas, vereadores e autoridades locais.Segundo o Prefeito João Dado, a obra solucionará um problema de cerca de 45 anos vivenciado por moradores daquela região de Votuporanga. “São cerca de 8,6 mil pessoas que vivem nessa região e que serão beneficiadas com a obra, que foi possível devido a votação favorável de sete vereadores ao projeto de lei que autorizou a Prefeitura abrir o crédito adicional especial no valor de R$ 20 milhões, sendo eles Ali Hassan Wanssa, Antônio Carlos Francisco, Daniel David, Gilmar Aurélio (Gaspar), Silvio Carvalho de Souza (Silvão), Vilmar Ferreira da Silva e Walter José dos Santos (Wartão)”.O Secretário de Planejamento, Jorge Seba, explicou que os alagamentos tem sido mais intensos e, agora, o Poder Público está tomando providências. “Estamos fazendo com que a obra seja entregue e nas próximas chuvas não ocorrerão mais enchentes. Nesse local, teremos a maior bacia do Município. A obra terá 1.164 metros (1,1 km) de extensão com aduelas e tubos circulares de concreto armado e 30 caixas de captação e interligação. É um benefício permanente que a Administração está fazendo para que sejam minimizados os problemas da população daquela região.”.O Presidente da Câmara, Mehde Meidão Slaiman Kanso, também prestigiou o ato. “Quero cumprimentar o Dado, nosso prefeito, e dizer do orgulho de pertencer a essa Administração que muito tem feito. Dado, parabéns, você vai ficar na história de Votuporanga por esse trabalho que está fazendo. Você resolve em definitivo esse grande trabalho em favor do nosso povo.”Representando os moradores e comerciantes da área beneficiada com a obra, Aparecido Donizete da Silva, tem comércio no local há 32 anos e relatou, durante a cerimônia, o sofrimento vivido por anos com as enchentes. "Agradeço ao Prefeito, porque sofremos há anos com as enchentes. Tivemos chuvas de aproximadamente 10 minutos que arrastaram motos, é um turbilhão de água. O Prefeito disse que faria a obra e, agora, agradecemos por ter colocado esforço para elaborar esse projeto".São quase R$ 5 milhões de investimento, sendo R$ 2.078.558,20 de obras de infraestrutura para implantação de galerias de águas pluviais na Avenida José Silva Melo e R$ 2.778.140,00 para fornecimento de aduelas de concreto para obra de drenagem na avenida José Silva Melo.Os serviços terão início no cruzamento da Avenida José Silva Melo com a Rua Mário Grejanin, seguindo pela via pista Sul, até o cruzamento com a Rua Colômbia. A continuação do trecho em obra segue pela Rua Pará, vira para a Rua Venezuela e, por último, seguirá da Rua Venezuela até a Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos no cruzamento com a Rua Panamá.Sede Regional da Junta MilitarNo mesmo ato, também foi assinado o contrato e emissão da ordem de serviço da empresa que fará a Construção da Sede Regional da Junta Militar, referência para 90 municípios. A obra será realizada por meio de recursos próprios e terá investimento de R$ 289.856,63.Ela estará localizada em um terreno de 460,70 m², com área de 176,39 m² construída na Rua Rio Grande, no bairro Terras de São José, ao lado do Tiro de Guerra de Votuporanga 02-088 “Cabo PM Samuel Pereira Batista”. A sede contará com sala do Delegado, secretaria, atendimento e recepção, sala de arquivo, cozinha, área de serviços e pátio coberto.O Delegado da 18ª Delegacia do Serviço Militar, 1º Tenente Marcelo dos Santos, agradeceu o Prefeito João Dado. "O Prefeito está empenhado em contribuir com o Serviço Militar, como a construção do Tiro de Guerra, entregue em sua Gestão, e da Junta Militar, e isso pesou muito para Votuporanga ser escolhida para ser referência para estes 90 municípios".