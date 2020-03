Unidades prepararam atividades e integração social para comemorar o Dia Internacional da Mulher

publicado em 06/03/2020

(Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Muitas ações foram realizadas pela rede que integra a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Votuporanga em relação ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. Durante toda a semana, a rede promoveu em suas unidades várias atividades temáticas e reflexões sobre o tema da luta pelo empoderamento da mulher, conquista de espaço e respeito, junto com as políticas públicas para as mulheres.O CRAM (Centro de Referência e Atendimento à Mulher) expandiu seu trabalho para as outras unidades da rede de Assistência Social. Foram realizadas rodas de conversas e dinâmicas com o público atendido, com o objetivo de levar ao conhecimento da população o trabalho desenvolvido na unidade. O CRAM também divulgou para a população o que é a violência contra a mulher, nas esferas física, mental e psicológica, além de enfatizar a importância da denúncia.Os trabalhos tiveram início no dia 28 de fevereiro. Pela manhã, os adolescentes de 6 a 15 anos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Leste participaram da roda de conversa. Na parte da tarde, foi a vez dos idosos também do Serviço de Convivência do Centro Comunitário de Simonsen receberem a equipe do CRAM.Na terça-feira (3/3), a equipe técnica do CRAM esteve pela manhã com os jovens do Programa de Aprendizagem do Centro Social de Votuporanga. Já a tarde as atividades aconteceram no CRAS Leste, com os adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.As famílias e os idosos atendidos do Centro Dia do Idoso (CDI) "José Jacob Lopes" também participaram de uma roda de conversa com a equipe do CRAM na noite de quarta-feira (4/3).Na sexta-feira, para encerrar a semana de atividades, foi servido um café da manhã especialmente para as mulheres atendidas pelo CRAM, na própria unidade. Mais de 40 mulheres participaram de palestras, dinâmicas e sorteio de brindes.A artesã Odília Aparecida Foresto, 52 anos, frequenta a unidade desde a inauguração e somente tem elogios ao atendimento da equipe. "Me fortaleceu muito participar dos grupos. Levo para a vida todo conhecimento adquirido, a olhar para a frente com maior segurança. Me sinto preparada, com mais sabedoria", disse.No CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), as mulheres atendidas foram recepcionadas com café da manhã. Em seguida, teve ensaio fotográfico com direito a produção de maquiagem. Para encerrar a manhã, todas participaram de uma palestra sobre saúde da mulher com enfermeira da Secretaria da Saúde e levaram para casa uma foto e uma lembrança.O secretário de Assistência Social, Thiago Augusto Francisco, destacou que essas iniciativas foram trabalhadas tendo como objetivo de mostrar que a mulher conquistou seu espaço e ganhou respeito na sociedade de forma geral. "Em todas as atividades teve participação ativa das mulheres, o que nos deixa muito felizes. A rede se envolveu e deu o seu melhor para a população. Todas as equipes estão de parabéns".Próxima semanaAs atividades de conscientização também continuam na próxima semana. Na terça-feira (10/3), os idosos atendidos no Serviço de Convivência do CRAS Leste participarão de roda de conversa com a equipe do CRAM.Na quarta-feira (11/3), acontece o encerramento das ações no Centro de Cultura e Turismo "Marão Abdo Alfagali" (CIT) do Parque da Cultura. Será realizada uma atividade de integração com o tema empoderamento da mulher. A ação será destinada aos indivíduos e suas famílias atendidas e acompanhadas pelo CRAS Leste, que residem no território leste, mas com abertura para as mulheres acompanhadas pelo CRAM.