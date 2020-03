Acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira na altura do quilômetro 527

publicado em 30/03/2020

A moto ainda foi arrastada cerca de 300 metros e pegou fogo (Foto: A Cidade)

Da redaçãoNa tarde desta segunda-feira (30), na rodovia Euclides da Cunha registrou a morte de A. F., de 54 anos, vítima de um acidente entre uma moto Honda Biz e um caminhão de Fernandópolis na altura do quilômetro 527 no trecho entre Valentim Gentil e Votuporanga.De acordo com as informações iniciais, o motociclista permanecia no acostamento e adentrou na rodovia e foi acometido pelo caminhão que vinha sentido Valentim Gentil a Votuporanga. A moto ainda foi arrastada cerca de 300 metros e pegou fogo.