publicado em 22/03/2020

Na rua Amazonas havia aglomerado de pessoas andando, assim como o trânsito intenso (Foto: A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA cada dia percebemos que mais estabelecimentos comerciais abaixam as portas para prevenir a aglomeração de pessoas no comércio de Votuporanga. Muitas lojas aderiram as recomendações do Ministério da Saúde sobre os cuidados que devem ser tomadas para evitar a propagação do vírus e encerraram os atendimentos.Este é o caso da loja Cheirinho de Bibi. O estabelecimento suspenderá as atividades a partir de amanhã por tempo indeterminado para contribuir para minimizar o avanço do coronavírus. “Clientes e amigos, priorizando a saúde e bem-estar dos colaboradores e clientes, suspenderemos nossas atividades a partir de 23 de maro por tempo indeterminado”, disse em comunicado. Durante este período, a loja estará disponível para os clientes por meio do WhatsApp.Outro estabelecimento comercial de Votuporanga que fechou as portas foi a Sueli Center. Também em comunicado publicado nas redes sociais, a loja não abrirá a partir de amanhã. “Estaremos acompanhando o cenário e as recomendações para definir a data de retorno. Agora é hora de nos resguardarmos”.“A Sueli Center vai ficar fechada durante toda a semana para preservar nossos funcionários e, consequentemente, as suas famílias, seus filhos e seus pais. A gente sabe da gravidade que nós estamos enfrentando com o vírus. Então, em respeito e consideração aos nossos amigos e clientes, a gente suspenderá nossos atendimentos”, falou a proprietária.A loja de roupas Penélope também aderiu as recomendações dos órgãos públicos e suspendeu o funcionamento. Em comunicado oficial, o estabelecimento disse que em decorrência da pandemia do Covid-19, a Penélope suspenderá suas atividades por um breve período. “Foi uma decisão muito difícil, porém necessária. Pensamos em nós, nossos clientes, colaboradores e família. Tenho fé em Deus que logo tudo isso vai passar”, finalizou.Também adotou o encerramento das atividades a loja Emplac. Ontem, o estabelecimento funcionou até às 13h e a partir de amanhã estará fechada inicialmente até o próximo dia 31. “A fim de zelar pelo bem-estar e saúde dos nossos clientes e colaboradores, e seguindo as orientações dos órgãos competentes, no intuito de conter o avanço do Covid-19, informamos que a partir dessa data estaremos fechados inicialmente até 31/03”.Considerando o avanço do novo coronavírus na região, o Baltazar Botequim publicou u comunicado onde informa que, desde ontem, está fechado para o público pelo tempo que for necessário. “O Baltazar já havia tomado providências sanitárias contundentes, seguindo as orientações dos órgãos de saúde, mas entende que o cenário atual exige mais essa medida preventiva para proteção da saúde de todos”, afirmou.Apesar de estar fechado para a população, o bar seguirá com o atendimento por delivery para garantir a segurança dos clientes nas residências e durante este período terá custo zero de entrega.ContrapartidaApesar de muitos estabelecimentos comerciais terão adotadas as medidas necessárias para a prevenção, a população de Votuporanga se mostra um pouco contrária as recomendações. Na manhã deste sábado, era possível ver dezenas de pessoas frequentando o comércio local e caminhando pelas ruas do centro.Na rua Amazonas, como já é habitual, havia aglomerado de pessoas andando, assim como o trânsito intenso.