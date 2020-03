Com o objetivo de aproximar novos alunos e veteranos, 4º IntegraFisio realizou mutirão de ações em prol da comunidade

publicado em 06/03/2020

(Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Pelo 4º ano consecutivo, o curso de Fisioterapia da UNIFEV promoveu o IntegraFisio Solidário. Com o objetivo de recepcionar os novos alunos da graduação, a iniciativa consistiu na realização de diversas atividades de cunho social, entre elas, doação de sangue, arrecadação de leite e plantio de mudas de árvores.Ao todo, universitários dos 1º e 3º períodos repassaram 781 litros de leite para três entidades diferentes do Votuporanga: Lar Viver Bem, Lar do Velhinho e Lar São Vicente de Paulo. As ações foram organizadas entre os dias 17 de fevereiro e 03 de março, pelo docente do curso Prof. Me. Ricardo Lúcio Martins e pela coordenadora, Profa. Ma. Ana Paula de Oliveira Pelosi.De acordo com Martins, a iniciativa buscou fomentar o acolhimento e a integração entre os veteranos e os ingressantes de 2020, por meio de atividades relacionadas à cidadania e à responsabilidade social, além de incentivar a prática solidária e a saúde preventiva.“Todas as equipes se dedicaram muito e tiveram resultados expressivos. Conseguimos demonstrar o cuidado com aspectos de acessibilidade existentes na UNIFEV e em nossa cidade. Houve, também, o plantio de árvores em bairros do município, a doação de 32 bolsas de sangue junto à Unidade de Coleta do Hospital do Pozzobon e a arrecadação dos leites, beneficiando três entidades do município. Parabéns a todos os envolvidos pelo empenho”, finalizou.