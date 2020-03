Estão disponíveis 30 vagas para crianças e adolescentes de 10 a 18 anos

publicado em 06/03/2020

Os interessados devem procurar até 12 de março a secretaria da Escola Municipal de Artes (Foto: Reprodução)

As inscrições para as aulas de música da Escola Municipal de Artes “João Cornachione" (Oscarito) foram prorrogadas até quinta-feira (12/03) para crianças e jovens com idade de 10 a 18 anos.As vagas remanescentes são: 3 para aulas de violino, 3 para viola de arco, 2 vagas para violoncelo, 10 vagas para violão e 12 vagas para percussão. É importante lembrar a obrigatoriedade dos alunos na frequência nas aulas teóricas, práticas (individual) e ensaios coletivos (prática de conjunto) aos sábados, para os cursos do Projeto Sinfônico (instrumentos de cordas).InscriçõesOs interessados devem procurar até 12 de março a secretaria da Escola Municipal de Artes, localizada na rua São Paulo, nº 3546, Patrimônio Novo (anexa à Concha Acústica). Para mais informações o telefone da escola é o (17) 3422-4288.