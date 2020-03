Profissionais recém-formados pelo Centro Universitário de Votuporanga já atuam nos principais programas de Residência Médica do Brasil e no Mais Médicos, do Governo Federal

publicado em 27/03/2020

Os profissionais recém-formados da 2ª turma têm alcançado ótimos resultados já no início de suas carreiras (Foto: Unifev)

Prestes a iniciar a sua 9º turma, o curso de Medicina da UNIFEV – Centro Universitário de Votuporanga tem figurado entre os melhores do Estado. Além de sua excelente nota de reconhecimento pelo Ministério da Educação (MEC) – 4, em uma escala de 1 a 5 – a graduação comemora as aprovações de seus egressos nos principais programas de Residência Médica do Brasil e no Mais Médicos, do Governo Federal.Os profissionais recém-formados da 2ª turma têm alcançado ótimos resultados já no início de suas carreiras. Atualmente, os ex-alunos estão atuando em diversos estados, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás, além de cidades espalhadas por todo o Estado de São Paulo, entre elas, a própria capital, Marília, São José do Rio Preto, Santos, Botucatu, Barretos, Borborema, Guarulhos, Sorocaba, Pirassununga e Votuporanga.Gabriela Pires de Araújo, 24 anos, assim que concluiu a graduação, em julho de 2019, deu continuidade aos estudos para conquistar a tão sonhada vaga na Residência Médica. A egressa, que está se especializando em Ginecologia e Obstetrícia na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), contou que a UNIFEV contribuiu, e muito, para a aprovação.“Tive todo o suporte necessário desde o início do curso. No internato, por exemplo, entramos em contato com diferentes especialidades, o que nos permite conhecer e escolher a que temos mais afinidade. Agradeço muito aos professores e coordenadores que me proporcionaram um ensino excelente e que está me ajudando na construção deste sonho”, afirmou.Outros hospitais de renome nacional e internacional também receberam ex-alunos da UNIFEV em seus programas de Residência Médica, como o Hospital de Amor de Barretos, a Santa Casa de Votuporanga, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília e a Santa Casa de São Paulo.InternatoO internato, citado por Gabriela, é o estágio obrigatório dos alunos do curso de Medicina, tratado, na UNIFEV, com muita seriedade. Durante os quatro últimos semestres da graduação, os estudantes intensificam o atendimento aos pacientes e passam por cada uma das seguintes áreas: Medicina Geral de Família e Comunidade; Clínica Médica; Clínica Cirúrgica; Ginecologia e Obstetrícia; Pediatria; Saúde Coletiva; Saúde Mental; e Urgência e Emergência.No Centro Universitário de Votuporanga, o internato possibilita a vivência prática em diversas instituições de Saúde da cidade e região, entre elas, a Santa Casa de Misericórdia, o Hospital de Amor de Jales, a Unidade Básica de Saúde de Parisi e toda a rede municipal (UPA, Samu, UBSs, PSFs e CRAS).“Desde o início do curso, os alunos entram em contato com a realidade da profissão, por meio de tutorias e integrações com a comunidade local (ações de responsabilidade social e campanhas pontuais de conscientização). Sem falar dos nossos convênios e parcerias com as redes pública e privada, que fornecem conhecimento e vivência necessários”, afirmou o coordenador de Medicina, o médico-cardiologista e Prof. Me. Mauro Esteves Hernandes.Somente após o fim dessa etapa é que os estudantes começam a fase de estudos para ingressar na residência - realizada quando o aluno já está formado e registrado no Conselho Regional de Medicina (CRM).Metodologia e infraestrutura diferenciadasNa UNIFEV, desde os primeiros anos, os estudantes são preparados para o mercado de trabalho, oferecendo formação médica diferenciada, equiparada aos de grandes centros nacionais. Isso se deve ao fato de que a Instituição dispõe de uma infraestrutura de ponta e práticas pedagógicas inovadoras.O Centro Universitário de Votuporanga foi a terceira Instituição de Ensino Superior (IES) do País a adquirir o Lucina, um robô de paciente obstétrico que simula a vida humana. Junto a ele, a Instituição trouxe para o interior paulista mais dois simuladores: um masculino adulto, chamado METIMan, e um infantil, conhecido como PediaSIM. Os três robôs tornaram a UNIFEV uma das poucas escolas médicas brasileiras a possuir um Laboratório de Simulação Realística.Fora esse espaço, os universitários têm à sua disposição outros importantes laboratórios, como o de Análises Clínicas, o de Anatomia, o de Microscopia, o de Química e o de Semiologia.Outro diferencial que merece destaque é o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), baseado em metodologias ativas, cuja aprendizagem é fundamentada no trabalho coletivo (TBL – Team Based Learning) e em situações problemas (PBL - Problem Based Learning). “Toda a metodologia é centrada no estudante como sujeito na construção do conhecimento e apoiada no docente como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem”, explicou o coordenador.Ainda, de acordo com Hernandes, aliada à metodologia ativa, a graduação aplica, anualmente, o Teste de Progresso (TP), como forma de avaliar o desempenho acadêmico e cognitivo dos alunos ao longo da graduação. “A prova nos permite realizar um diagnóstico das forças e fragilidades da nossa estrutura curricular, nos dando a possibilidade de sempre aprimorar o ensino”, finalizou.