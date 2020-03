A suspensão visa evitar aglomerações e disseminação do Covid-19

publicado em 26/03/2020

Objetivo evitar aglomerações no local com o intuito de amenizar a disseminação do Covid-19 e assim o contágio entre as pessoas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio do Centro de Proteção da Vida Animal do Fundo Social de Solidariedade, informa que as atividades de castração de cães e gatos estão suspensas por tempo indeterminado no Município.A suspensão tem como objetivo evitar aglomerações no local com o intuito de amenizar a disseminação do Covid-19 e assim o contágio entre as pessoas. Após a normalização das atividades no País, as castrações retornarão com a mesma sequência da lista atual, sem prejuízo do atendimento pré-agendado. Os donos de animais que estavam agendados para se submeter ao serviço estão sendo comunicados sobre a suspensão.O CPVA também comunica que os atendimentos presenciais ao público estão suspensos temporariamente, podendo ser realizados por telefone (17) 3405-9700 – Ramal 9828, das 8h às 13h.