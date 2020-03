Boletim Epidemiológico foi divulgado na tarde desta quinta-feira (19) pela Secretaria Municipal da Saúde

publicado em 19/03/2020

Dados foram divulgados nesta quinta-feira (19) (Divulgação/Josué Damacena (IOC/Fiocruz)

De acordo com Boletim Epidemiológico divulgado na noite desta quarta-feira (18) pela Secretaria Municipal da Saúde, Votuporanga tem 49 casos suspeitos para Covid-19 e nenhum caso positivo.Assim que foi registrado o primeiro caso SUSPEITO, o Plano de Contingência do Coronavírus foi acionado pela Secretaria Municipal da Saúde e algumas ações já iniciaram nesta sexta-feira, dentre elas, reuniões com os Secretários e representantes das Secretarias da Educação, Assistência Social, Procuradoria Geral do Município, Transparência e Controladoria e Santa Casa.O Município oferece um serviço de plantão de informações para a população pelo telefone gratuito 0800-771-8070 que conta com equipe multidisciplinar de saúde para esclarecimento de dúvidas sobre o novo vírus. Além disso, orientações e atendimentos também podem ser obtidos junto às Unidades de Saúde.