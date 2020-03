Seguindo medidas de órgãos da saúde, principais bancos da cidade limitam o acesso dentro das agências e causam filas

publicado em 21/03/2020

O atendimento realizado dentro da agência limita a permanência de 10 clientes por vez (Foto: A Cidade)

Da RedaçãoEm meio a pandemia do coronavírus pelo mundo, a população deve se atentar às medidas de prevenção instituídas pelo Ministério da Saúde que visam diversas recomendações e orientações, como evitar aglomerações e manter o isolamento social para que as consequências desse vírus sejam menores no país.A população de Votuporanga,ontem, propiciou um cenárioatípico em que filas com um número acentuado de pessoas denotaram certa preocupação aos que passaram nas mediações das agências bancárias da cidade. Sendo que o município hoje tem um total de 53 casos suspeitos, o momento realmente é de atenção em relação aos cuidados e as orientações dos profissionais.Em entrevista para o jornal A Cidade, Nilton Aparecido Schinke, gerente da unidade do Banco do Brasil em Votuporanga, disse que a agência adotou nos últimos dias diversas medidas de prevenção em relação à pandemia do coronavírus com o objetivo de cuidar da saúde dos clientes, bem como dos funcionários e terceirizados.Ele contou que o motivo das filas foi o de evitar as aglomerações dentro das agências, que seguem as orientações da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e as prescrições dos órgãos de saúde. Explicou ainda que todos os bancos estão trabalhando em regime de contingência, evitando aglomerações em ambientes internos.AtendimentoConforme Nilton, o atendimento tem sido realizado no interior da agência, com a limitação de permanência de 10 clientes por vez. Além disso, a agência oferece canais alternativos para o atendimento, comoCanais Digitais e a Central de Relacionamento. Diante das recomendações, a agência realiza o trabalho de orientação. “A população, principalmente os idosos, evitem sair de casa, indo ao banco em último caso, utilizando-se dos canais alternativos. Informamos ainda que o BB, seguindo as orientações da Febraban e órgãos de saúde, tem priorizado o home office para funcionários dos grupos de riscos”.Para os próximos dias, Nilton explicou que o BB comunicará novas orientações, pois o banco tem um “Fórum Tático e Operacional” especificamente para esta pandemia, onde as informações se atualizam a todo mundo. “A princípio continuaremos com a contingência, aguardando informações da Febraban”.FebrabanA reportagem entrou em contato com mais duas agências atuantes na cidade, o Bradesco e a Caixa, porém até o fim da edição, o jornal não obteve respostas. No entanto, os bancos associados à Febraban discutem medidas para amenizar os efeitos negativos que a pandemia no emprego e na renda. “Os bancos estão engajados em continuar colaborando com o país com medidas de estímulo à economia. Nesse sentido, os cinco maiores bancos associados, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú Unibanco e Santander estão abertos e comprometidos em atender pedidos de prorrogação, por 60 dias, dos vencimentos de dívidas de Clientes Pessoas Físicas e Micro e Pequenas empresas para os contratos vigentes em dia e limitados aos valores já utilizados.”