Segundo a Secretaria da Saúde, dos 14 casos notificados como suspeitos, duas pessoas chegaram de viagem de outros países

publicado em 17/03/2020

Na tarde desta segunda, foi realizada uma coletiva de imprensa sobre o assunto (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga está em alerta por conta do coronavírus. Com 14 casos suspeitos da doença na cidade, a Prefeitura Municipal decretou na tarde de ontem “situação de Estado de Emergência em Saúde Pública no município, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (Covid-19)”.Também na tarde de ontem, no Parque da Cultura, o prefeito João Dado e a secretária municipal da Saúde, Márcia Reina, participaram de uma entrevista coletiva para falar sobre o assunto.O decreto permite mais facilidade para o município adquirir produtos da área da saúde. Assim, caso exista necessidade de comprar algo com urgência, a Prefeitura não precisará realizar licitação.“Um pedido especial para a nossa população: que nos ajude neste momento de aflição, de extrema gravidade para a saúde pública, a buscar soluções, os pais buscarem soluções para deixarem seus filhos em casa, os idosos não se locomoverem na cidade, ficarem nas suas casas”, declarou o chefe do Executivo ao jornal A Cidade. Ele destacou que o momento precisa da atenção de participação de todos.Casos suspeitosDe acordo com Márcia Reina, dos 14 casos notificados como suspeitos, duas pessoas chegaram de viagem de outros países; as outras tiveram contato com pessoas com suspeita da doença.Eventos suspensosConforme o decreto, ficam suspensos, temporariamente, quaisquer tipos de evento, público ou privado, nos quais haja a aglomeração de pessoas, como festas, shows, eventos esportivos e culturais ou similares. Também ficam suspensas, temporariamente, todas as atividades esportivas e culturais, sob a promoção do município, inclusive CDI (Centro Dia do Idoso), CCIs (Centro de Convivência do Idoso), Complexos Esportivos, Escola de Artes, Centro de Convenções, Centro de Eventos e similares.Suspensão de fériasA Secretária Municipal de Saúde está autorizada a proceder, por conveniência do serviço, e por tempo indeterminado, a suspensão do gozo de férias e de licenças e afastamentos remunerados para prestação de serviços em outras unidades ou poder, de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, por tempo indeterminado, à exceção das licenças por motivos de saúde ou compulsória nos termos da legislação vigente.ComitêFoi criado o Comitê de Crise da Pandemia Coronavírus, integrado pelos secretários municipais da Saúde, Administração, Cidades e Defesa Civil, Educação, Assistência Social, Fazenda, Controladoria Geral do Município e Procuradoria Geral do Município, sob a coordenação da Secretaria da Saúde, que manterá reuniões periódicas de acompanhamento e ações preventivas e de assistência à saúde.Higienização dos veículosFoi recomendada à concessionária a higienização dos veículos de transporte coletivo público ao final do percurso de cada linha. Todas as ambulâncias em uso pela Secretaria da Saúde deverão ser higienizadas antes e após sua utilização e controle pela Vigilância Sanitária.Iniciativa privadaO município recomendou a todos os setores da iniciativa privada a aplicação de todas as medidas decretadas pela Prefeitura.