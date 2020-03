Profa. Ma. Ana Paula de Oliveira Pelosi investigou os efeitos da biofotomodulação a laser como terapia não farmacológica

publicado em 06/03/2020

Coordenadora da graduação em Fisioterapia da UNIFEV, Profa. Ma. Ana Paula de Oliveira Pelosi (Foto: Unifev)

Recentemente, a coordenadora da graduação em Fisioterapia da UNIFEV, Profa. Ma. Ana Paula de Oliveira Pelosi, teve um artigo publicado pela revista SBFoton International Optics and Photonics Conference (SBFoton IOPC). A conquista foi alcançada durante a conferência de mesmo nome, realizada pelo Institute of Electrical and Eletronic Engineers (IEEE), em São Paulo.A pesquisa, intitulada Analysis of the treatment of knee osteoarthritis using photobiomodulation performed with a low power laser, faz parte do seu mestrado em Engenharia Biomédica, concluído em 2017. O estudo contou com o apoio do Programa Institucional de Qualificação e Capacitação Docente (PIQCD) do Centro Universitário de Votuporanga, que concede bolsas aos professores, com o intuito de incentivar e apoiar as formações e progressões acadêmicas.De acordo com a coordenadora, a pesquisa avaliou os efeitos da biofotomodulação (BPM) a laser como terapia não farmacológica para redução da dor e melhora da qualidade de vida de pacientes diagnosticados com osteoartrite do joelho. “Os resultados indicaram uma diminuição da dor e da rigidez dos pacientes, demonstrando que o BPM é uma terapia eficiente para o tratamento da doença”, explicou.O artigo foi escrito em parceria com Alessandra Batista; Amanda Barros; Lívia Garcia; Martha Ribeiro; Ricardo Navarro; Salmo Silva; e Silvia Cristina Nunez.Institute of Electrical and Eletronic EngineersO IEEE é uma organização profissional sem fins lucrativos, fundada nos Estados Unidos. A organização profissional é considerada a maior do mundo dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade.Com mais de 420 mil membros e presente em 160 países, o IEEE conta com publicações, conferências, padrões de tecnologia e atividades profissionais e educacionais altamente citadas.