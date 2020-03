O médico Chaudes Ferreira Júnior, coordenador da rede de urgência e emergência de Votuporanga, fez um vídeo

publicado em 19/03/2020

O médico Chaudes Ferreira Júnior, coordenador da rede de urgência e emergência, alertou sobre o coronavírus (Foto: Santa Casa)

O médico Chaudes Ferreira Júnior, coordenador da rede de urgência e emergência de Votuporanga, fez um vídeo em que pede para consciência à população em relação ao novo coronavírus, o Covid-19.De acordo com o médico, o momento é de muita preocupação, mas não de pânico. "Teremos que ficar em nossas residências o máximo possível, proteger nossos pais e avós, nossos colegas que têm alguma doença crônica que correm maior risco, então é de obrigação de todos ficar em casa", falou.O profissional alertou que a chance dele se multiplicar é muito grande e rápida: "é um para três. Hoje um vira três, três vira seis, seis vira doze e assim por diante". "Tenho uma previsão que a partir de hoje Votuporanga possa passar a triplicar que é o que está vindo em orientações. Ele [o vírus] triplica".Para diminuir a propagação do Covid-19, acrescentou, é importante a conscientização da população: as pessoas devem ficar em casa, não frequentar restaurantes, aglomerações, festas pessoais, entre outras. "Esse é um momento muito sério e de conscientização, por isso peço a todos que nos ajudem", falou.O médico apontou que a "inteligência" deve ser usada agora. "Nos próximos 60, 90 dias devemos agir com muita cautela e responsabilidade entre nós. Temos que ter cuidado, nos afastar um pouco de abraços, beijos e cumprimentos para que realmente, o mais rápido possível, voltarmos a nos abraçar, mas abraçar de forma intensa e feliz porque vencemos essa guerra. Estamos em guerra", disse.