Já são dez dias de portas fechadas para estabelecimentos comerciais em Votuporanga

publicado em 30/03/2020

Nesta segunda-feira, dia 30, cenário da rua Amazonas segue de estabelecimentos com portas fechadas (Foto: A Cidade)

Da redaçãoNesta segunda-feira completam dez dias desde o fechamento do comério de Votuporanga. E o cenário pelas principais vias de comércio da cidade segue igual: portas fechadas. Apesar das declarações recentes do presidente do Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista de Votuporanga), João Herrera Martins, de empresários locais e até de uma carreata no município, na última sexta-feira, no sentido de pedir a reabertura do comércio, ainda não há qualquer previsão para que o funcionamente volte ao normal.O decreto municipal, instituído no sábado, dia 21, suspende por tempo indeterminado o atendimento presencial de clientes em bares, restaurantes, lojas de conveniência, entre outros. O movimento para reabertura de comércios tem ganhado força em diversas cidades do Brasil. Na região, o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, foi um dos líderes que assumiu que irá rever nesta semana alguns pontos do decreto municipal.