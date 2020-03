Empresa responsável pela obra deu início aos serviços na manhã desta quinta-feira (5/3)

construção da Sede Regional da Junta Militar, referência para 90 municípios, teve início na manhã desta quinta-feira (5/3) em Votuporanga. O contrato e a emissão da ordem de serviço foram assinados na segunda-feira (2/3), pelo Prefeito João Dado e a empresa vencedora da licitação, Ellipse Projetos e Construções Eireli. O evento de assinatura foi realizado no Parque da Cultura e contou com a presença de vereadores, autoridades locais e imprensa.A obra é realizada por meio de recursos próprios com investimento de R$ 289.856,63. A nova Sede está sendo construída em um terreno de 460,70 m², com área de construção de 176,39 m², localizada na Rua Rio Grande, no bairro Terras de São José, ao lado do Tiro de Guerra de Votuporanga 02-088 “Cabo PM Samuel Pereira Batista”. A sede contará com sala do Delegado, secretaria, atendimento e recepção, sala de arquivo, cozinha, área de serviços e pátio coberto.Segundo o Prefeito João Dado, com a construção da Sede nesta localização, todos os atendimentos relacionados ao Serviço Militar serão centralizados. “A Junta Militar e o Tiro de Guerra vão usar uma área com mais equipamentos, e é uma obra importante para Votuporanga consolidar a sua coordenação regional de 90 cidades”.O Delegado da 18ª Delegacia do Serviço Militar, 1º Tenente Marcelo dos Santos, agradeceu ao Prefeito João Dado. "O Prefeito está empenhado em contribuir com o Serviço Militar, como a construção do Tiro de Guerra entregue em sua Gestão, e da Junta Militar, e isso pesou muito para Votuporanga ser escolhida para ser referência para estes 90 municípios".O Diretor da empresa responsável pela obra, Sandro Doná Junior, afirmou que irá fazer o possível para entregar a obra antes do prazo. "Está sendo feito um planejamento e ficamos muito agradecidos pelo Município demonstrar seriedade durante todo o processo licitatório”.