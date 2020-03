Em comunicado oficial, administração do cinema informou que irá obedecer as normas estabelecidas em decreto pela Prefeitura de Votuporanga

Cine Votuporanga fica com as portas fechadas a partir desta terça-feira (17) por prazo indeterminado (Foto: Divulgação)

Em razão do Decreto nº 12.151, de 16 de março de 2020, da Prefeitura de Votuporanga, as atividades do Cine Votuporanga ficaram suspensa por prazo indeterminado.A medida de emergência tem como objetivo evitar as aglomeração e possíveis proliferações do novo Coronavírus.A administração do Cine Votuporanga está atenta às recomendações dos órgãos e das autoridades de saúde, e manterá o público atualizado a respeito do assunto.