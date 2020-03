Mais de 2,4 mil doadores compareceram na Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga no último ano

publicado em 03/03/2020

As coletas também ocorrem às terças-feiras, das 15h às 18h, e às quintas-feiras, das 8h às 11h (Foto: Reprodução)

A Unidade de Coleta de Sangue da Prefeitura de Votuporanga divulgou o balanço de doações do último ano. No total, 2.466 doadores compareceram no local e 1.965 bolsas foram coletadas, sendo que cada bolsa salva até quatro vidas. Foram registrados ainda 209 doadores de medula óssea no Município em 2019. Já neste ano, até o momento, 377 doadores compareceram no local, sendo que 311 bolsas de sangue foram coletadas. Foram registrados 32 doadores de medula óssea, de janeiro de 2020 até o momento.Desde o início do funcionamento do local, em maio de 2017, foram coletadas 5.311 bolsas de sangue desde maio de 2017 até fevereiro de 2020, totalizando 6.695 doadores. Foram registrados ainda 633 doadores de medula óssea.Vale ressaltar que as doações devem ser constantes para que seja mantido o número de bolsas de sangue necessário para atender a demanda dos hospitais. Neste sábado (7/3), como todo primeiro sábado do mês, a Unidade estará aberta, das 8h às 11h, para os doadores, no entanto, todas as vagas já foram preenchidas. Os agendamentos aos sábados devem ser realizados com até 20 dias de antecedência, devido ao número de bolsas coletadas nestas datas.As coletas também ocorrem às terças-feiras, das 15h às 18h, e às quintas-feiras, das 8h às 11h. Para doar é necessário apresentar documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo território nacional.A Unidade de Coleta de Sangue da Prefeitura de Votuporanga está localizada anexo ao Mini-Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na rua Antônio Galera Lopes esquina com a Antônio Serafim de Queiroz, na Zona Norte, ou pelo telefone (17) 3423-2986.Mais informações e agendamentos devem ser feitos das 7h às 12h e das 13h30 às 17h, na própria Unidade.DoaçõesPessoas entre 18 e 69 anos podem doar sangue. Além disso, é necessário pesar acima de 50 quilos e estar bem de saúde. Mulheres podem fazer até três doações ao ano e os homens quatro.Caso esteja tomando algum tipo de medicação, é importante levar o nome do remédio e apresentá-lo na unidade de coleta.Não pode doarNão é recomendada a doação nos seguintes casos: o candidato que teve diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade; portadores de hanseníase, malária, doença de chagas, HIV, diabetes ou câncer; quem tenha feito tatuagem ou colocado piercing nos últimos 12 meses; quem fez ou faz uso de drogas ilícitas ou mantém relações sexuais de risco; está com febre, gripe ou infecção; ingeriu álcool até três dias antes da doação; pessoas acometidas pelo vírus da dengue, entre outros impedimentos.Recomendações para a doaçãoAntes de doar é importante: dormir bem por pelo menos 6 horas; evitar jejum e fazer refeições leves e não gordurosas; evitar uso de bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores; e não fumar uma hora antes.