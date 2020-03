Cerca de 400 quilos de alimentos não perecíveis, que foram arrecadados durante o trote solidário, foram entregues ao Banco e repassados para entidades de Votuporanga

publicado em 19/03/2020

400 quilos de alimentos não perecíveis, foram arrecadados durante o trote solidário (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Na tarde desta quarta-feira (18/3), os acadêmicos do curso de Nutrição da Unifev fizeram a entrega de quase 400 quilos de alimentos não perecíveis, arrecadados durante o trote solidário junto aos calouros deste ano. Os alimentos foram encaminhados ao Banco de Alimentos "Lázara Cândida do Carmo Leite de Carvalho", que fez a separação em três lotes, cada qual com mais de 130 quilos.De acordo com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Flávio Augusto Piacenti Junior, "todas as entidades cadastradas junto ao Fundo Social de Solidariedade e Secretaria da Assistência Social sempre são contempladas com doações advindas da comunidade, seja por empresas, faculdades e produtores rurais, e nossa equipe do Banco de Alimentos se encarrega de fazer a entrega, cuidando para que todas sejam beneficiadas durante o ano todo", explica.A entrega dos alimentos foi realizada no galpão do Banco de Alimentos, com a presença do Secretário, do Presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Kauan Francisco de Brito; do Agrônomo do Banco de Alimentos, Antonio Lucas Lima Cervantes, e da Chefe da Divisão de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Helen Tatiani Silva Bortolaia.