Encontro voltado para empresárias e gestoras será sexta-feira, com o tema "Use seu biotipo a seu favor"

publicado em 02/03/2020

Empresárias e gestoras de Votuporanga e região estarão reunidas nesta sexta-feira, a partir das 18h (Foto: ACV)

Empresárias e gestoras de Votuporanga e região estarão reunidas nesta sexta-feira (6/3), a partir das 18h, para o 12° Encontro de Mulheres da ACV - Associação Comercial de Votuporanga. Com o tema, "Use seu biotipo a seu favor" a reunião será no auditório da entidade, com coffe brack e sorteio de brindes.O bate-papo será com Lud Monteiro, consultora de imagem e estilo.O Encontro de Mulheres marca a comemoração do Dia das Mulheres. A força feminina na economia local é constantemente incentivada pela ACV, que além da atividade, desenvolve ações por meio do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura de Votuporanga – Comec Votuporanga ligado à Facesp - Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo."Os eventos promovidos pelo Comec são uma oportunidade para networking e também para encontrarmos soluções para os nossos negócios", enfatizou a presidente do Conselho, a empresária Márcia Souza.Márcia é responsável por gerenciar os trabalhos nas associações comerciais das cidades e regiões de Votuporanga, Fernandópolis, Nhandeara, Jales e Santa Fé Do Sul. Ela auxilia as associações comerciais a criarem e estruturarem conselhos da mulher e da cultura, além de prestarem apoio na realização de ações que fomentem o empreendedorismo feminino.